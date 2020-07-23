Грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили Mpravda.com в пресс-службе «Роскосмоса».

Он добрался до МКС за три часа 18 минут и 31 секунду.

Предыдущий рекорд составлял три часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в госкорпорации.

«Прогресс МС-15» уже пристыковался к МКС, став пятым кораблем, который долетел до станции менее чем за четыре часа.

Он доставил на орбиту топливо, газы и полторы тонны других грузов. Космонавты получили ресурсную аппаратуру, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, еду и воду.

Сейчас на Международной космической станции работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.