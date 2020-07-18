Госкорпорация Роскосмос намерена создать спутниковую систему связи, которая станет конкурентом зарубежным OneWeb и Starlink.

Проект «Сфера» был анонсирован президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2018 году. В следующем месяце запланировано внесение на утверждение правительством окончательной программы по созданию системы. Программа была согласована с Минсвязи РФ, Минтрансом, а также находится на согласовании в Минфине и Минэкономразвития.

В систему войдет около 600 космических аппаратов. Как пояснили в пресс-службе Роскосмоса, в новую российскую группировку войдут не только спутники связи, но и аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.