Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.

Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды. На втором снимке, сделанном сегодня российским спутником «Канопус-В», просматриваются лишь очертания располагающихся в районе порта зданий, разрушенные постройки и лежащее на боку судно.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

Накануне в районе морского порта ливанской столицы Бейрут произошел взрыв. Волной от него были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, в зданиях многих кварталов города выбило стекла. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести.

Как заявили местные власти, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году. Ущерб оценили на сумму от трех до пяти миллиардов долларов.

Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения. По всему Ливану объявили трехдневный траур.

«Катастрофа в полном смысле слова»: последствия взрыва в Бейруте 1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

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По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

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Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

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Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

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Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

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Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

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МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein