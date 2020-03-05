Специалисты «Росконтроля» протестировали шампуни для окрашенных волос, представленные на российских прилавках. Для исследования была взята продукция брендов Pantene Pro-V, Le Petit Marseillais, «Прелесть Professional», «Чистая линия», Natura Siberica и Garnier Fructis. Результаты экспертизы опубликованы на сайте организации 5 марта.

В первую очередь была оценена пенообразующая способность — «количество и устойчивость пены влияют на очищающую способность». По ГОСТу пенное число должно быть не менее 100 мм, а устойчивость пены — не менее 0,8.

Самое высокое пенное число — 182 мм — оказалось у образцов брендов Garnier Fructis и Pantene Pro-V, а самое низкое — 54 мм — у «Прелесть Professional». Однако это не является недостатком, заверяют специалисты. Низкое пенное число связано с отсутствием в составе сульфатсодержащих ПАВ, а значит, такой шампунь подойдет людям с аллергией на агрессивные сульфаты.

Во всех образцах водородный показатель (pH) и содержание хлоридов были в норме, а значит, шампунь не будет вызывать ощущение стянутой кожи. Меньше всего хлоридов оказалось в продукте от Natura Siberica (0,3%), а больше всего — в «Чистой линии» (1,9%).

Также все образцы успешно прошли тест на безопасность. Ни в одном из шампуней не было выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки или токсичных элементов, все они соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим, физико-химическим, токсикологическим и клиническим показателям.

По итогу исследования все шампуни могут быть рекомендованы к покупке. Дешевле всего обойдется продукт от «Чистой линии» (317 рублей за 1 л), а дороже всего — от «Прелесть Professional» (618 рублей за 1 л).

Ранее в феврале «Росконтроль» обнаружил плесень в некоторых образцах миндаля, который продается в российских магазинах.

«Росконтроль» является частной организацией и не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически задаются вопросами о методах оценки продуктов, используемых в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.