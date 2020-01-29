Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели исследование томатной пасты. На экспертизу были взяты образцы брендов «Кормилица», «Семейные секреты», Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров». Результаты исследования опубликованы 29 января на сайте организации.

В томатной пасте бренда «Семейные секреты» был обнаружен загуститель, не указанный в составе. В ее маркировке представлена неверная информация об уровне соли в продукте. Согласно правилам, добавление соли в пасту должно быть указано в составе продукта. В образце данного бренда установлено содержание соли на грани допустимого стандартом, однако производитель не указал об этом в составе. Также там нашли консерванты, не упомянутые в маркировке.

В пасте «Кормилица» консерванты указаны в составе, но их суммарное количество превышает максимально допустимый уровень в 1,5 раза.

В образцах брендов «Главпродукт», «Ящик астраханских помидоров» и Clever консерванты не обнаружены.

По результатам экспертизы томатная паста «Семейные секреты» и «Кормилица» попали в черный список Росконтроля, а «Главпродукт», «Ящик астраханских помидоров» и Clever — признана безопасной и рекомендованной к покупке.

Ранее в январе «Росконтроль» проверил оливковое масло, представленное на прилавках российских магазинов.