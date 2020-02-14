«Росконтроль» ко Дню всех влюбленных назвал лучшие шоколадные конфеты с ликером. Результаты исследования опубликованы на сайте организации 14 февраля.

Специалисты проанализировали продукции пяти брендов Mon Cheri от Ferrero, Dy`Nastie от «Династия», Cherry Passion от Vobro, Carla и Pergale chocolates из вишни, ликера и шоколада. Выяснилось, что в некоторых из них та или иная составляющая превалировала. В частности, в Dy`Nastie содержится 31% ягод и 11% ликера, в Pergale chocolates оказалось больше ликера — 57,3%, но меньше всего шоколада — только 30%. Меньше всего вишневой начинки (10,5%) в конфетах Carla, зато 63,7% шоколада, пишет «Федеральное агентство новостей».

Эксперты «Росконтроля» отметили, что наивысшей оценки из проверенных брендов достойны литовские конфеты Pergale chocolates. На вторую строчку они поставили Mon Cheri, несмотря на то что в этих конфетах слишком выраженный спиртовой вкус. У Dy`Nastie, которые удостоились третьего места, начинка чрезмерно сладкая, но нет алкогольного послевкусия.

Специалисты подчеркнули, что все указанные конфеты безопасны, хотя к одному из образцов у них было серьезное замечание: маркировка бренда Carla вводит покупателей в заблуждение. На упаковке говорится, что общее содержание сухих веществ какао в конфетах составляет 70%, а по факту — 46%.

10 февраля сообщалось, что эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели исследование вареников с творогом шести торговых марок, представленных в российских магазинах. В некоторых образцах обнаружили плесень и кишечную палочку в варениках.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Предприниматели жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они указывают на проблемы с защитой своей репутации в суде, так как в состав организации входит множество юридических лиц.