Эксперты «Росконтроля» проверили оливковое масло, представленное на прилавках российских магазинов. На экспертизу были взяты образцы брендов Borges, Coosur, ITVL, Maestro de oliva, «Маркет. Перекресток» и Filippo Berio. Все, кроме последнего, были произведены в Испании, а масло от Filippo Berio — в Италии.

Анализ жирнокислотного состава образцов показал, что все представленные марки выпускают настоящее оливковое масло, в котором нет нежировых примесей или отстоя, а вкус, запах и внешний вид характерны для данного продукта, сказано на сайте организации.

Недолива выявлено не было, однако у некоторых образцов присутствует расхождение с маркировкой. Так, в масле Coosur насыщенных жиров на 22% больше, чем указано, а в Maestro de oliva, Borges, ITVL и «Маркет. Перекресток» меньше полиненасыщенных жиров, чем заявлено.

Кроме того, в масле от Maestro de oliva обнаружен консервант бензойная кислота в недействующей концентрации, а в продукции ITVL присутствует высокое перекисное число жира, что говорит о ее несвежести.

При этом масло от Maestro de oliva оказалось вдвое дороже, чем от Coosur, которое эксперты признали самым свежим.

По итогам теста специалисты признали все образцы качественными и безопасными и призвали покупателей не переплачивать за известный бренд.

Ранее в январе «Росконтроль» проверил вафельные торты и нашел в ряде образцов опасные для здоровья транс-изомеры. Несколько тортов были признаны несоответствующими ГОСТу, также обнаружены неточности в маркировке.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также что возникают сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.