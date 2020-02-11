Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного филе популярных торговых марок. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщается на сайте организации.

Специалисты проверили филе шести брендов: «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

В процессе экспертизы цыплят-бройлеров и полуфабрикатов специалисты нередко выявляют антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества. В этой проверке в образцах «Каждый день», «Мираторг», «Ржевское подворье» был обнаружен энрофлоксацин, остаточное содержание сульфадимезина зафиксировано в курином филе «Латифа халяль».

Отмечается, что для увеличения массы продукции недобросовестные производители «накачивают» ее специальными растворами.

«Соли пищевых кислот могут использоваться для увеличения выхода продукции, так как обладают влагоудерживающими свойствами. В полуфабрикатах такие пищевые добавки не запрещены к применению, при этом они должны быть указаны в составе на этикетке», — сказала главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова.

Кроме того, филе проверили на наличие микробов — здесь в аутсайдерах оказались образцы брендов «Первая свежесть», «Ржевское подворье» и «Каждый день».

По результатам проверки, самым лучшим куриным филе стала продукция «Ярославский бройлер», также лидирующую позицию занял товар от компании «Мираторг».

11 сентября 2019 года в курином филе из автоматов Healthy Food нашли сальмонеллу. По итогам проверки было вынесено 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн рублей.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Предприниматели жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они указывают на проблемы с защитой своей репутации в суде, так как в состав организации входит множество юридических лиц.