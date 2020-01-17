Эксперты «Росконтроля» проверили в лаборатории напиток «Тархун» на содержание в нем вредных красителей и консервантов. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации в пятницу, 17 января.

В исследовании участвовала продукция брендов «Напитки из Черноголовки», Ascania, «Хилиани», «Широкий Карамыш», «Вкус года» и «Маркет Перекресток».

Выяснилось, что производитель напитка «Вкус года» скрыл от покупателя наличие красителей, а «Широкий Камыш» вместо заявленного красителя Е-131 добавляет в напиток Е-133, который считается потенциально опасным для здоровья. «Хилиани» указал в составе наличие красителя Е-102, однако не рассказал в маркировке о влиянии добавки на детей.

«За обман потребителя «Вкус года» занесен в Черный список «Росконтроля». «Хилиани» и «Широкий Карамыш» получили «желтую карточку», — сказано в сообщении.

После анализа на общий состав сахара эксперты предположили, что все производители, кроме кроме Ascania использовали инвертный сироп, который не был указан в составе. При этом подсластители — аспартам и сахаринат натрия — не были обнаружены ни в одном образце.

Во всех напитках содержится бензоат натрия, но не превышает максимально допустимого показателя. Больше всего он содержится в «Напитках из Черноголовки».

Также эксперты продегустировали напиток. На первом месте оказались «Напитки из Черноголовки», следом идет Ascania. На последнем месте — «Широкий Карамыш». По мнению дегустаторов, у него несбалансированный вкус.

«К покупке рекомендованы три образца: «Напитки из Черноголовки», Ascania, «Маркет Перекресток». При этом стоит обратить внимание, что самый вкусный «Тархун» — «Напитки из Черноголовки» — еще и самый бюджетный из трех. «Вкус года» занесен в Черный список «Росконтроля». «Хилиани» и «Широкий Карамыш» в Списке товаров с замечаниями», — заключили эксперты.

10 января специалисты «Росконтроля» провели исследование качества плавленых сыров. Так, безупречными по вкусу признаны сыры Hochland и President.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также что возникают сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.