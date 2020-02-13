Специалисты «Росконтроля» проверили качество фарша «Домашний» из говядины и свинины, представленного на прилавках российских магазинов на развес. Для экспертизы были взяты образцы, купленные в магазинах: Selgros, «Азбука вкуса», «Ашан», «Карусель», «Мясновъ», «О’кей», «Перекресток». Результаты исследования опубликованы на сайте организации 13 февраля.

Эксперты предупредили, что не все торговые сети продают фарш собственного производства. Так, «Азбука вкуса» реализует продукцию ООО «АгриВолга», а «Ашан» — ООО «Филье Проперти».

У специалистов возникли претензии к запаху и внешнему виду большинства образцов, особенно из магазинов «Карусель», «О’кей», «Мясновъ» и «Перекресток». Это может говорить о том, что продукция хранилась слишком долго.

Качество также вызвало много вопросов. Так, в фарше из «Ашана», «Азбуки вкуса», Selgros, «О’кей» и «Мяснова» были обнаружены следы антибиотиков и антимикробных химиотерапевтических веществ.

Консерванты — сорбиновая и бензойная кислота — присутствовали в продукции из «Карусели» и «О’кей». В тех же образцах оказалось многократное превышение уровня микробной обсемененности мезофильной микрофлорой. В фарше из «О’кей» и «Мяснова» эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки, а из «Азбуки вкуса» — листерии.

Состав не вызвал нареканий. Во всех образцах присутствует достаточное количество мышечной ткани. В фарше от «Мяснова» было много жира и самая высокая массовая доля аминокислоты оксипролина — это значит, что было использовано мясо не слишком высокого качества.

По итогу экспертизы специалисты не рекомендуют к покупке ни один из проверенных образцов. Все исследованная продукция, кроме фарша из «Перекрестка», Selgros и «Ашана», занесена в черный список.

Ранее в январе «Росконтроль» проверил качество куриного филе популярных торговых марок.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Предприниматели жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они указывают на проблемы с защитой своей репутации в суде, так как в состав организации входит множество юридических лиц.