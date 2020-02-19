Специалисты «Росконтроля» проверили миндаль, который продается в российских магазинах. В некоторых образцах была обнаружена плесень, сообщается на сайте организации в среду, 19 февраля.

В лабораторию были отправлены орехи пяти брендов: «Дары природы», Nature Foods, Fine Life, Aro и Globus. Было установлено, что все образцы имеют отличные показатели по вкусу и запаху.

«Ядра неповрежденные, без лишней влаги. Запах и вкус соответствуют тем, что должны быть у сладкого миндаля. Посторонние привкусы и запахи отсутствуют», — отмечается в сообщении.

Также специалисты сообщили, что не нашли в продукции брендов гнилые ядра, а также микотоксины. Однако в некоторых образцах они обнаружили плесень. Максимально допустимое содержание было обнаружено в орехах брендов Fine Life и Aro.

Специалисты организации объяснили, что некоторые плесневые грибы вырабатывают специфические токсины, которые представляют серьезный риск для здоровья человека. За это продукты указанных брендов попали в Черный список.

Кроме того, в миндале Aro был обнаружен кадмий. Однако в организации подчеркнули, что его количество не превышает максимально допустимый уровень.

По заключению экспертов, образцы брендов «Дары природы», Nature Foods, Globus безопасны для человека, имеют высокое качество и могут быть рекомендованы к покупке.

13 февраля «Росконтроль» нашел в фарше «Домашний» из говядины и свинины опасные бактерии и кишечную палочку.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Предприниматели жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они указывают на проблемы с защитой своей репутации в суде, так как в состав организации входит множество юридических лиц.