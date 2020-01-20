Специалисты «Росконтроля» проверили вафельные торты, представленные на российских прилавках. В первую очередь эксперты проверили состав глазури — высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в ней повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и поэтому регламентируется, отмечается на сайте «Росконтроля» 20 января.

Для экспертизы были взяты образцы: «Шоколадный принц» ТМ «Пекарь», «Шоколадница с фундуком» комбината «Коломенское», «Бабаевская Белочка» завода «Бабаевский», «Ореховый» ТМ «ВкусВилл» и «Ореховый» бренда «Яшкино». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает содержание транс-изомеров жирных кислот на уровне не более 2%, в то время как в образце бренда ТМ «Пекарь» было выявлено более 38%, бренда «Бабаевский» —39%, «Коломенское» —более 43%, «Яшкино» — более 58%.

Состав жира глазури тех же образцов соответствует заменителю масла какао, однако тип заменителя масла какао указал только производитель «Яшкино». Торты от ТМ «Пекарь» и «Коломенское» не являются шоколадным согласно ГОСТ Р 53041. Товар от «ВкусВилл» изготовлен без глазури.

Жирнокислотный состав жира начинки «Шоколадницы с фундуком» соответствует пальмовому маслу, а «Орехового» от «ВкусВилл» — кокосовому, с примесью небольшого количества подсолнечного.

Тем не менее, почти все образцы были признаны безопасными, кроме товара «Яшкино» — в продукции этого производителя значение микробиологических показателей (КМАФАнМ) приближается к максимально допустимому уровню. Физико-химические показатели безопасности во всех товарах были в пределах допустимого.

К вкусу и запаху представленных образцов у экспертов претензий не возникло — все торты имеют сладкий вкус без посторонних привкуса и запаха. Производители ТМ «Пекарь» и «Коломенское» указали в маркировке неточную информацию. Так, массовая доля белка в тортах этих брендов ниже заявленной почти на 20%.

По итогам исследования специалисты признали лучшим вафельным тортом «Ореховый» от «ВкусВилл». Остальные образцы были внесены в список товаров с замечаниями.

Ранее в январе «Росконтроль» проверил плавленые сыры. Эксперты считают данный товар не очень натуральным. Лучшими по вкусу были признаны Hochland и President, а «Белый сыр из Жуковки» был занесен в черный список из-за высокой бактериальной обремененности.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также что возникают сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.