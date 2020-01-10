Роскомнадзор добился удаления пиратских копий фильма «Вторжение» более чем с 200 интернет-ресурсов. Ожидается удаление еще с 189 интернет-страниц, сообщила пресс-служба ведомства.

Доступ к сайтам, не прекратившим доступ к нелегальному контенту, ограничен операторами связи на основании определений Мосгорсуда.

Ранее 10 января стало известно, что в Санкт-Петербурге появился квест по мотивам фильма «Вторжение». Участники находятся на космическом корабле, который совершает рейс с биологически опасным грузом на борту. Внезапно на корабле включается режим самоликвидации. Участникам предоставляется ровно час на то, чтобы понять, что произошло, как предотвратить последствия, и узнать, есть ли кто-нибудь еще на корабле.

Как и в фильме, участники квеста должны противостоять различным опасностям, в чем им помогут взаимовыручка и сотрудничество.

«Вторжение» — продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма.

По сюжету, главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.