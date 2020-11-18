Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения в отношении Youtube-канала Владимира Соловьева, сообщается на сайте службы.

Поводом для обращения стало непопадание канала «Соловьев Live» в раздел «В тренде» на Youtube. В Роскомнадзоре отметили, что Соловьев перестал попадать в тренды видеохостинга с октября, хотя раньше регулярно там появлялся.

«Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также напомнили Google, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

Ранее Владимир Соловьев жаловался, что его ролики перестали попадать в раздел «В тренде», а подписчики не получают уведомления о новых видео.

На канал «Соловьев Live» в YouTube подписаны 495 тысяч человек.

Ранее, как писал «Рамблер», телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал журналистку Ксению Собчак за орфографическую ошибку на карте из ее новостного ролика. В сюжете Собчак, посвященном проигрышу Армении в Нагорном Карабахе, показали карту, на которой в слове «Азербайджан» перепутаны местами две буквы.