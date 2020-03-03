Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News из-за выявленных нарушений российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 3 марта.

Отмечается, что в ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В отношении телеканала составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ.

«Также выявлено нарушение ст. 12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ст. 13.23 КоАП РФ.», — сказано в сообщении.

Протоколы были переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.

13 февраля сообщалось, что МВД России проверяет материалы всех СМИ, в том числе BBC News, на предмет пропаганды наркотиков.