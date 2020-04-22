Роскомнадзор по просьбе Минкомсвязи приостановил плановые контрольные мероприятия в отношении средств массовой информации (СМИ) до конца июня. Об этом говорится в ответе замглавы Минкомсвязи Алексея Волина председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву от 17 апреля, который приводит «Интерфакс» 22 апреля.

Как уточнили агентству в пресс-службе надзорного ведомства, ранее в связи с эпидемиологической ситуацией РКН отменил плановые проверки в отношении СМИ и вещателей, запланированные до 30 апреля. Однако сейчас проверки приостановили до 30 июня.

В то же время внеплановые мероприятия при наличии оснований проводить будут.

В письме Волина говорится, что Минкомсвязи совместно с представителями медиаиндустрии сформировало и представило в правительство меры, направленные на снижение налогового давления, частичную отсрочку выплат и заморозку проверок в отношении редакций СМИ. «В настоящий момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России в рамках поручения правительства РФ», — отметил замминистра.

Кроме того, ведомство оперативно подготовило и направило письма главам субъектов страны «с аргументированной просьбой обеспечить бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих СМИ».

Отмечается, что по информации от представителей отрасли, сейчас в 30 регионах газеты и журналы выходят без перебоев. «Полагаем, что их примеру могут последовать и другие субъекты РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас различные органы власти ищут вместе с представителями отрасли оптимальные антикризисные решения.

Ранее, 2 апреля, Союз журналистов России и Национальная ассоциация телевещателей (НАТ), куда входят более 600 федеральных и региональных вещательных компаний, попросили премьер-министра Михаила Мишустина включить СМИ в список приоритетных отраслей на господдержку. Также они предложили рассмотреть возможность принятия ряда мер для облегчения деятельности вещателей.

Также они предложили ввести мораторий на проверки по исполнению лицензионных условий и отказ от штрафов за формальные нарушения при осуществлении вещательной деятельности.

Минкомсвязи опубликовало список системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи, которые могут рассчитывать на приоритетную поддержку, 21 апреля. В него вошли компании из 14 отраслей, в том числе телевещатели и СМИ. В дальнейшем перечень будут обновлять.