Распространение ложной информации о коронавирусной инфекции влечет за собой ответственность, предусмотренную российским законодательством. Об этом 18 марта Роскомнадзор предупредил СМИ и интернет-ресурсы, которые работают на территории РФ и направлены на российскую аудиторию.

Роскомнадзор предупредил, что ведет круглосуточный мониторинг интернет-пространства и всех средств массовой коммуникации, включая социальные сети, видеохостинги, телевидение и радио.

Кроме этого, ведомство находится в постоянном взаимодействии с органами правопорядка и Генеральной прокуратурой России с целью своевременного реагирования на выявление фейков.

К нарушителям будут приниматься жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим сайтам и лишения лицензий СМИ.

Такое предупреждение связано с уже выявленными ранее случаями распространения ложной информации, которые имели целью создание паники среди россиян.

Фейковые новости о распространении коронавируса размещались в начале марта в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. В них содержалась ложная информация о якобы20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве.

2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в российской столице и просит максимально распространить эту информацию. Тему растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В некоторых регионах некие информаторы утверждали, что «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Эксперты призвали не доверять информации из неподтвержденных источников.