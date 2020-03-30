Роскомнадзор обратился к ряду интернет-ресурсов с требованием удалить фейковые новости о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в России. Об этом в понедельник, 30 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Требование генеральной прокуратуры, касающееся удаления данной фейковой информации, вечером в понедельник поступило в Роскомнадзор. В соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» администраторам указанных в требовании интернет-ресурсов Роскомнадзором направлены уведомления о необходимости удалить противоправную информацию», — сказал собеседник агентства.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 770,1 тыс. человек, 36,9 тыс. скончались, 160,2 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 17 пациентов.

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