Роскомнадзор (РКН) совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 автодорог федерального значения за IV квартал 2019 года.

Согласно полученным данным, восемь дорог на 100% покрыты операторами связи «большой четверки». Это — А-132, ведущая в Смоленск, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-180 «Нарва», А-280 «Ростов — Таганрог — граница с Украиной», А-290 «Новороссийск — Керчь», А-310 «Челябинск — Троицк».

Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на трассах М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».

Худшее покрытие сотовой связью остается на трассах А-360 «Лена» (ПАО «МТС» — 66,2%, ПАО «МегаФон» — 72,3%, ПАО «ВымпелКом» — 27,8%, ООО «Т2 Мобайл» —- 3,9%) и Р-256 «Чуйский тракт» (ПАО «МТС» — 79,8%, ПАО «МегаФон» 75,5%, ПАО «ВымпелКом» — 77,5%, ООО «Т2 Мобайл» — 56,6%).

«Главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс и т.д.», — говорится на сайте РКН в четверг, 9 января.

Также отсутствие связи наблюдается и на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

В декабре Роскомнадзор заявил об изъятии почти 55 тыс. нелегальных SIM-карт. Почти половина изъятых карт (23 498 штук) принадлежали компании «Вымпелком», 12 тыс. — «МТС», 11,8 тыс. — «МегаФон», 4,8 тыс. — «Т2 Мобайл» и еще 1,7 тыс. — другим операторам.