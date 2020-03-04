Эксперты Роскомнадзора блокируют посты в соцсетях, в которых содержится недостоверная информация о распространении коронавируса, сообщается на сайте ведомства. Специалисты действуют по требованию Генпрокуратуры.

Активная работа по блокировке сообщений началась 4 марта. К настоящему моменту эксперты уже внесли в реестр запрещенных несколько ссылок.

«Роскомнадзор также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам», — говорится в сообщении.

Ранее, Генпрокуратура РФ признала, что в ряде постов, опубликованных в соцсетях, содержится недостоверная информация о коронавирусе, которая угрожает общественному порядку в стране и общественной безопасности. Также подчеркивается, что фейк-ньюс вводят в заблуждение владельцев торговых предприятий, которые должны остановить свою работу или наоборот — могут продолжать вести бизнес.

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