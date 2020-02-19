ФСБ России сообщила о начале блокировки зарегистрированного в Германии почтового сервиса Tutanota.com, откуда приходили рассылки сообщений о массовых минированиях объектов в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 19 февраля, ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В феврале 2020 года анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Tutanota.com (Германия). С данного сервиса 13 февраля 2020 года поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году с сервиса поступило 58 сообщений с анонимными угрозами минирования в адрес объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также органов власти.

«На основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 14 февраля осуществляется ограничение доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам сервиса Tutanota.com», — отметили в ФСБ.

29 января Роскомнадзор начал блокировку швейцарского почтового сервиса ProtonMail, с которого приходят сообщения о «минировании». Отмечалось, что компания неоднократно отвечала отказом на запросы о предоставлении сведений для включения в реестр распространения информации в интернете и не предоставляла данные об администраторах почтовых ящиков.

23 января Роскомнадзор заявил о блокировке сервиса StartMail. По их сведениям, через данный почтовый сервис осуществлялись массовые рассылки сообщений о минировании различных объектов на территории России. Письма поступали с 28 ноября 2019 года.

Позже в ФСБ уточнили, что речь шла о 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, торговых центров. Все угрозы были ложными. В свою очередь, в StartMail заявили, что они собираются оспорить решение о блокировке в суде.

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионах России. Ими являются четверо россиян, находящихся за границей. В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм».