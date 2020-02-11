Эксперты Роскачества составили правила шопинга в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах. Советы организации должны помочь получить качественный товар в срок.

Шаг первый

Необходимо изучить отзывы о магазине, в котором планируется покупка. Желательно не ограничиваться отзывами и комментариями на сайте магазина, но и посмотреть, что пишут о нем на сайтах-отзовиках. Если магазин довольно крупный, стоит изучить его группу в социальных сетях.

Шаг второй

Стоимость доставки в свой город необходимо узнавать заранее. Далеко не во всех интернет-магазинах цена, которая указана рядом с товаром, является итоговой.

Также к итоговой сумме следует прибавить таможенную пошлину. С 2020 года беспошлинный лимит составляет €200 и 31 кг на одну посылку.

То есть если заказать несколько посылок, каждая из которых будет стоить меньше €200 и весить меньше 31 кг, то пошлину платить не придется.

Если же у посылки будет превышение по стоимости, то сверху придется заплатить 15% налога на сумму превышения лимита. Аналогично и с весом — за каждый лишний килограмм придется заплатить €2.

Шаг третий

Запомнить трек-номер посылки, если он есть. Отслеживать перемещение посылки можно через сайт или в мобильном приложении.

Шаг четвертый

Изучить информацию о гарантии и возврате товара, особенно если планируется покупка на крупную сумму.

Шаг пятый

Не использовать для покупок зарплатную или основную банковскую карту. Стоит завести отдельную, например виртуальную, карту исключительно для онлайн-покупок и переводить на нее только те суммы, которые необходимы для оплаты текущих покупок. Это убережет средства от потенциальных мошенников.

Ранее в феврале эксперты «Яндекс.Маркета» изучили спрос на зимние товары в России и выяснили, что продажи в данной категории сократились из-за аномально теплой погоды.