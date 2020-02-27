В Роскачестве проверило блинную муку по 386 показателям. Выяснялась безопасность продукта, его вкус и качество, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 27 февраля, в «Известия».

Исследование проводилось специально к Масленице. Проверку провели среди продуктов 13 марок блинной муки российского производства. «Закупочная стоимость муки составила от 25 до 165 рублей за упаковку (в исследовании приняли участие образцы весом от 250 г до 1 кг)», — отметили специалисты.

Согласно результатам, вся мука была признана безопасной: в ней не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки.

В пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов. Речь идет о торговых марках «Печём дома», «Золотое утро», «Пышечка», «Мелькомбинат No3», GARNEC.

Претензий по вкусу, цвету и запаху к самим смесям у экспертов не было, а к готовым изделиям были. У блинов из смеси 5 торговых марок имелся посторонний привкус, а у одной из них еще и посторонний запах (Makfa).

К блинам из смеси двух торговых марок «Мелькомбинат №3» и «Аладушкин» возникли замечания по эластичности и прочности.

При покупке блинной муки надо обращать внимание на то, сколько блинов вы можете испечь из этой смеси. Теоретически из двух пачек с одной и той же массой и по одинаковой цене может получиться разное количество готовой продукции по массе.

Ранее в феврале Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара. По мнению экспертов, стоит отказаться от приобретения продуктов, содержащих искусственные и низкокалорийные подсластители, такие как аспартам, сукралоза, сахарин.