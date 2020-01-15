Специалисты «Роскачества» назвали признаки, по которым можно определить качество говяжьей тушенки на прилавках магазинов.

В первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку. На банке не должно быть подтеков (это свидетельство негерметичности шва), ржавчины по шву или ржавого налета. Недопустима так называемая хлопуша — выпуклость на донышке, которая исчезает при нажатии на одном конце и возникает на другом. Такой дефект может привести к взрыву банки. Деформация крышки или донышка банки в виде уголка на стыке швов, так называемая птичка, может свидетельствовать о том, что шов не полностью запаян, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

На этикетке продукта должны быть указаны наименование консервов, информация об изготовителе и товарный знак, масса нетто, состав продукта и сведения об энергетической ценности, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Также обязательно обозначение стандарта изготовления (ГОСТ, ТУ), информация о подтверждении соответствия, рекомендации к употреблению, рассказали специалисты.

Само мясо в консервах, в соответствии с ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия», должно быть сочным, не переваренным и не слишком жирным (массовая доля жира до 17%, белка — не менее 15%). В нем не должно быть соединительной ткани, сосудов и лимфоузлов. В тушенке высшего сорта мясо составляет не менее 58% содержимого банке, в первом сорте — не менее 56%.

Бульон в нагретом виде должен быть от желтого до светло-коричневого цвета. Хлопья в нем допустимы — это естественный белковый осадок, но не должно быть других примесей и посторонних запахов.

В конце октября центр «Росконтроль» проверил качество тушенки российского производства. Эксперты рекомендовали к покупке только три образца из 19. Все проверенные товары оказались безопасными, но во многих было меньше мяса и больше жира, чем положено по стандарту.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не имеет отношения к государственной системе контроля качества. «Известия» писали, что у предпринимателей периодически возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.