Некоторые подсластители традиционно кажутся потребителям более «здоровыми», чем обычный белый сахар. Однако их полезные или вредные свойства зависят от содержания в них глюкозы и фруктозы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскачества в пятницу, 21 февраля.

Глюкоза и фруктоза — самые распространенные сахара, оказывающие очень разное влияние на организм. Глюкоза может перевариваться почти каждой клеткой организма, в то время как фруктоза почти полностью метаболизируется только печенью.

Высокое употребление фруктозы крайне вредно для организма. Оно вызывает инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировую болезнь печени и диабет второго типа. Людям надо минимизировать употребление любого дополнительного сахара, особенно сахаров с высоким содержанием фруктозы, советуют специалисты.

Более удачные подсластители — те, что имеют низкий гликемический индекс, не слишком высокое содержание фруктозы и дополнительные питательные вещества и нутриенты, которые отсутствуют в обычном сахаре. Среди них — финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, мед, кокосовый сахар, патока.

Необходимости избегать природных сахаров нет. Фрукты, овощи и молочные продукты содержат определенное количество сахара, но они также содержат клетчатку, питательные вещества и различные полезные нутриенты.

Самый эффективный способ снизить потребление сахара — есть в основном цельные и необработанные продукты. Однако если вы покупаете готовые продукты, то надо обратить внимание на этикетку.

Стоит отказаться от приобретения продуктов, содержащих искусственные и низкокалорийные подсластители, такие как аспартам, сукралоза, сахарин. Необходимо отказаться от покупки кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, произведенный химически, также агава имеет очень высокое содержание фруктозы. поэтому вредна.

Сахарные спирты, такие как ксилит, эритрит и сорбит, обычно считаются безопасными и чаще всего встречаются в жевательной резинке и зубных пастах, поскольку было обнаружено, что они защищают от кариеса. У них т низкий гликемический индекс. Проблема в том, что организм не может переваривать большинство сахарных спиртов, это может вызвать вздутие живота и диарею.

Роскачество также советует внимательно отнестись к информации о количестве сахара по отношению к дневной норме.

В производстве «здоровых» продуктов — злаковых или протеиновых батончиков и цельнозерновых хлопьев используется тростниковый сахар, сироп агавы, кокосовый нектар или сироп из фиников, отметили в организации. При этом как бы ни назывался ингредиент — обработанный или необработанный, коричневый или белый, — он остается сахаром.

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