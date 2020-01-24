В Центре цифровой экспертизы «Роскачества» рассказали о правилах, призванных обезопасить интернет-шопинг в преддверии онлайн-акции «Киберпонедельник». Об этом сообщает в пятницу, 24 января, «РИА Новости».

Главное правило — оплата заказа после его получения, считают специалисты. Таким образом покупатель избежит приобретения некачественного товара или вовсе его отсутствия.

Также эксперты советуют проверять подлинность сайтов или вовсе завести отдельную карту для интернет-шопинга, чтобы у злоумышленников не было доступа к реквизитам карты со сбережениями.

«Покупатель перед внесением персональных и платежных данных должен убедиться, что использует защищенный ресурс: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https://, и < …> «закрытый замочек» слева от адресной строки», — предупреждают специалисты «Роскачества».

Кроме того, они рекомендуют совершать покупки только через зашифрованные wi-fi-сети, чтобы персональные данные не попали в руки мошенников.

Акция «Киберпонедельник» пройдет в России 27-29 января.

В декабре 2019 года стало известно, что каждый третий россиянин в 2019 году совершал онлайн-покупки с телефона.