Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами. Советы приведены в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 16 января.

Эксперты отметили, что злоумышленники придумывают всё новые способы обойти системы безопасности банков и похитить деньги с карты. Например, устанавливают считыватели карт — скиммеры, представляющие собой накладки на картоприемник. Как только клиент вставляет карту в слот банкомата, устройство считывает с нее все данные. Таким образом, мошенники получают информацию о карте и могут не только снять с нее деньги, но и сделать дубликат.

Помимо скиммеров, преступники могут установить накладную клавиатуру, которая запомнит вводимый пин-код. Зафиксировать эту манипуляцию может и миниатюрная скрытая камера, размер которой не превышает нескольких миллиметров. Нередко мошенники действуют и без всяких устройств, просто подглядывая за спиной.

Еще один способ кражи средств — активация на банкомате функции перевода денег, о чем говорит надпись «Вставьте карту» на экране. Аппаратом можно пользоваться, только если на экране стоит заставка банка.

Кроме того, злоумышленники любят «забывать» карту в картоприемнике — когда следующий клиент вытаскивает карту, ее «хозяин» вместе со «свидетелем» сразу объявляется и обвиняет нашедшего в воровстве денежных средств с его счета. Отпугнуть мошенников можно, вызвав полицию.

Эксперты по кибербезопасности из Group-IB фиксируют еще один распространенный способ кражи — звонки и сообщения якобы из службы безопасности «банка» или от фейкового продавца или покупателя. Мошенники просят клиента приехать к банкомату, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». В результате преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги.

Чтобы не быть обманутым, Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует использовать банкоматы, установленные внутри банков — как правило, злоумышленники боятся попасться на глаза сотрудникам. При этом нужно быть внимательным при пользовании банкоматами, расположенными в отдельных помещениях. Как правило, на входе установлен специальный магнитный замок. Если устройство предложит ввести пин-код, значит, здесь орудуют мошенники.

Перед пользованием банкоматом, следует проверить, не установлены ли на нем накладки на клавиатуру или картоприемник — их крепят клеем или скотчем, устройства могут шататься при прикосновении. В случае обнаружении скиммеров не нужно их снимать — следует обратиться к сотруднику банка, а если карта уже вставлена в банкомат — отойти в безопасное место, обратиться в банк и заблокировать ее. При вводе пин-кода рекомендуется прикрывать клавиатуру рукой.

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов порекомендовал подключить смс-информирование о проводимых транзакциях и установить ограничение на сумму снятия — «это позволит даже при удавшемся мошенничестве не лишиться большого количества средств».

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