Роскачество обновило рейтинг смартфонов, в него вошли 18 новых моделей семи брендов. В тесте добавились такие параметры, как конфиденциальность и безопасность личных данных.

Во время тестирования моделей оценивались защищенность устройств и их операционных систем паролями, уровень шифрования данных, отсутствие уязвимостей.

«И хотя все 18 моделей были признаны достаточно защищенными (даже если владелец пойдет путем наименьшего сопротивления и не будет выстраивать сложную систему идентификации), ни одну из них нельзя назвать защищенной на 100%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскачества в понедельник, 7 апреля.

Эксперты поставили под сомнение защиту основного аккаунта у 17 новых смартфонов, две модели передают данные в незашифрованном виде, у 11 моделей требования к создаваемым паролям аккаунта смартфона эксперты оценивали как слабые.

«При покупке смартфона важно обращать внимание не только на его технические характеристики и цену, но и на политику производителя в отношении персональных данных, продолжительность поддержки им своих устройств, частоту выпуска обновлений ПО. В связи с этим лучше отдавать предпочтение уже состоявшимся игрокам рынка, а не малоизвестным компаниям, которые только начинают выпускать продукцию», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

В итоге самые высокие баллы по параметру защищенности данных набрали Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro и все новые флагманы Samsung Galaxy S20.

На «отлично» с определением местоположения не справилась ни одна модель, отмечают эксперты. Также в ходе тестирования была дана оценка автономному времени работы смартфона. Так, разброс показателей автономности среди новых моделей оказался почти в 30 часов.

В феврале сообщалось, что уязвимость Wi-Fi поставила под угрозу взлома свыше миллиарда смартфонов по всему миру.