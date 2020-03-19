Специалисты Роскачества оценили безопасность и пользу томатного сока различных марок, которые сейчас представлены на российском рынке. С результатами исследования ознакомились «Известия» в четверг, 19 марта.

В частности, проверка коснулась наличия и объема красителей и консервантов, качества маркировки и упаковки и дала ответ на вопрос, достаточно ли мякоти в соке.

«В программу испытаний томатного сока были включены 437 показателей, 400 из которых — пестициды. Помимо этого, эксперты Роскачества проверяли томатный сок на содержание потенциально небезопасных веществ (тяжелые металлы, молочнокислые и неспорообразующие микроорганизмы и дрожжи), консервантов и синтетических красителей, крахмала, соли и сахара, мякоти», — говорится в исследовании.

В итоге 14 из 39 торговых марок томатного сока получили высший бал. В этом списке оказались: «Вкусный», «Красная цена», «Лента», «Маркет Перекресток», «Мой», «О!», «Садовые истории», «Я», Dario, J7, Rich, Santal, Swell, Ararat.

Специалисты Роскачества отметили, что томатный сок данных марок безопасен, так как не содержит молочнокислых и неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей, а содержание тяжелых металлов не превышало предельно допустимого уровня.

Отмечается, что в исследованной продукции в отличие от многих других веществ, как, например, пестициды, сахар и соль, не был обнаружен крахмал. Однако техническим регламентом производителям не запрещено добавлять его в сок.

Для того чтобы оценить пользу томатного сока, эксперты Роскачества изучили в продукте содержание магния и ликопина. В лидерах по магнию оказались «Кухмастер», Ararat и Dario, а ликопин был в достаточных количествах обнаружен в соках «О!», Santal, «Удачный» и «Я».

3 декабря опубликованные исследования показали, что некоторые растительные соединения обладают противораковыми свойствами. В частности, ученые выяснили, что употребление в пищу кетчупа, томатного сока, томатной пасты и других продуктов из вареных помидоров существенно снижает вероятность развития рака предстательной железы.

25 октября Роскачество подготовило рекомендации по выбору томатного сока. Один из основных показателей, на который стоит обращать внимание, это маркировка. Кроме того, на упаковке должны быть указаны наименование, состав, объем, дата изготовления, срок годности и условия хранения.