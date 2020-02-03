Эксперты Роскачества рекомендовали не употреблять продукты с истекшим сроком годности и даже избегать тех, у которых срок хранения вот-вот закончится. Об этом говорится в новом исследовании организации.

К моменту истечения срока, указанного на упаковке, в продукте начинают размножаться патогенные организмы, рассказала гастроэнтеролог-иммунолог Надежда Королькова. Кроме того, нельзя гарантировать, что продукт перевозился и хранился с полным соблюдением правил, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Эксперт рекомендовала избегать покупки продуктов, цены на которые снижены из-за подходящего к концу срока годности, и относиться с осторожностью к упаковкам с переклеенными, плохо читаемыми или размазанными сроками годности. Такая маркировка, как правило, выдает недобросовестного продавца. При этом сам товар может быть сомнительного качества и небезопасным.

Подпорченные продукты лучше утилизировать. Если с хлеба или сыра срезать плесень, это не сделает оставшийся кусок безопасным: плесень — это гриб, и ее гифы (ножки мицелия) проникают очень глубоко.

На некоторых продуктах указываются две даты — срок годности и срок хранения. Как пояснила глава департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, срок годности — это время, в течение которого товар можно употреблять по назначению. Эти сроки прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов и менять их произвольно производитель не может. В продуктах со сложным составом срок определяется по самому скоропортящемуся компоненту. Продукты со сроками хранения до месяца считаются скоропортящимися, существуют также ультраскоропортящиеся товары (готовые салаты, пирожные с кремом и т.д.), они сохраняют свойства от 12 часов до трех дней. В этом случае производитель обязан указать не только день, но и час производства.

Продукты длительного хранения (более месяца) при правильном хранении могут сохранять качество больше времени. Например, консервы «живут» до двух лет. Однако это справедливо только до момента их вскрытия, после него употребить продукт надо быстро.

Ранее в январе Роскачество рассказало о правилах выбора говяжьей тушенки. Особое внимание рекомендовалось обратить на целостность банки и наличие на этикетке всех необходимых данных.