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Наличие слова "тушенка" в наименовании продукции указывает на ее несоответствие ГОСТу, мясные консервы должны называться тушеной говядиной. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

«Многие потребители не знают о том, что между тушеной говядиной и тушенкой есть большая разница. Так, если первый продукт представляет собой мясные консервы, то тушенка — мясорастительные, в составе которых преобладают соевый белок и вода, а не мясо. Наличие слова «тушенка» в наименовании продукции однозначно указывает на то, что она изготавливалась не по ГОСТу (ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия»), а по ТУ или собственному стандарту», — отмечается в сообщении.

Как отметили в Роскачестве, в тушёной говядине высшего сорта, изготовленной по ГОСТу массовая доля мяса и жира должна составлять не менее 58% (если сорт первый, то не менее 56%); массовая доля белка — не менее 15%; массовая доля жира — не более 17%; массовая доля соли — от 1 до 1,5%. Кроме того, при производстве тушеной говядины, согласно действующему стандарту, разрешено использовать следующие ингредиенты: лук репчатый свежий, лук репчатый сушеный, перец черный, лист лавровый сухой, соль поваренную. Никаких других ингредиентов в тушёной говядине, если она изготовлена по ГОСТу, быть не должно.

На мясосодержащие консервы, к которым относится "тушенка", также разработан свой "Консервы мясосодержащие. Общие технические условия". Как отметили в Роскачестве, согласно этому ГОСТу, такие консервы изготавливаются "с использованием немясных ингредиентов, в рецептуре которых массовая доля мясных ингредиентов составляет от 5 до 60%". "Мясосодержащие консервы, такие как продукт под названием "Тушёнка", могут лишь на 1/20 состоять из мяса. Обращайте внимание на состав такого продукта: мясо в нём может быть указано лишь ближе к концу списка", — говорится в сообщении.

Сгущенка и варенка

В Роскачестве также отметили, что зачастую на полках магазинов можно встретить молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, продающийся под наименованием "Сгущенка" и в упаковке, дизайн которой всем хорошо знаком, но настоящим сгущенным молоком такой продукт при этом не является. Та же история с так называемой "Варёнкой", которую легко спутать с варёным сгущённым молоком. "В сгущенном молоке, изготовленном по ГОСТу, заменителей молочного жира вы точно не найдёте, однако продукт под названием "Сгущенка" в лучшем случае лишь наполовину состоит из натурального коровьего молока", — говорят эксперты.

Они также напомнили, что стоит помнить о существовании участников рынка, которые используют не только приём бренд-мимикрии, но ещё и вставляют "молочные" термины в названия своих товаров, нарушая тем самым закон и впоследствии "попадая" на штрафы.

Ещё одним популярным продуктом, под который недобросовестные производители любят маскировать свою продукцию, является колбаса. «Требование, запрещающее производителям использовать названия колбас из ГОСТа или ГОСТа Р, если они не были изготовлены по соответствующим стандартам, ещё не вступило в силу. Поэтому на сегодняшний день, например, какой-нибудь «Докторской по-боярски» может называться даже колбаса с содержанием мяса птицы, изготовленная по ТУ», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по взаимодействию с организациями и гражданами Роскачества Виктора Ковалева.

Таким образом, ориентироваться при покупке колбасы, если речь идёт о "Докторской", нужно на введенный с 1 июля 2017 года ГОСТ 33673-2015, который предписывает ей иметь следующий состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

Одновременно с этим в "Докторской" не должно быть мяса курицы, растительных (соевых, пшеничных и прочих) белков, клетчатки и крахмала. Состав правильной "Брауншвейгской", как и других сырокопченых колбас, регламентируется ГОСТ Р 55456-2013 и должен включать в себя говядину, шпик, свинину, посолочную смесь (поваренная соль, фиксатор окраски: нитрит натрия Е250), сахар, пряности.

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