Эксперты Роскачества проверили творожную массу 19 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок и в некоторых образцах обнаружили превышение по содержанию плесени и бактерии кишечной палочки. Об этом 16 апреля сообщается на сайте организации.

Кроме бактерий кишечной палочки, обнаруженной в массе одной марки, а также плесени, которая была выявлена в пяти образцах, еще в одном товаре зафиксировали повышенное содержание свинца, пишет «Федеральное агентство новостей».

Специалисты проверили творожную массу разных марок на содержание 27 наименований антибиотиков и в двух товарах выявили следы препаратов. В одном случае это были следовые количества клоксациллина, в другом — линкомицина.

Два изготовленных по ГОСТу образца не дотянули до требований по содержанию жиров (не менее 23%). В трех товарах, сделанных по ТУ, содержание жиров расходилось с маркировкой. В остальных случаях специалисты выявили превышения относительно заявленной жирности. В Роскачестве пояснили, что это не было экономией на сырье, а, скорее всего, явилось следствием недостаточного контроля на производстве.

В некоторых товарах найдены излишки сыворотки, а в их вкусе присутствовали прогорклость, мучнистость и повышенная кислотность, пишет сайт aif.ru.

При этом ни в одной творожной массе не нашли консерванты и крахмал, а масса нетто соответствовала указанному на упаковке весу во всех образцах, кроме одного, пишет сайт kp.ru.

Стоимость массы составляла от 22 до 60 рублей за 100 г продукции. Программа испытаний состояла из 67 показателей, среди которых — содержание токсичных элементов, тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, антибиотиков, пестицидов, кишечной палочки, плесени и другого. Помимо этого, специалисты оценивали наличие в составе продукта консервантов, загустителей, органолептические показатели (цвет, вкус, запах, консистенция) и другие параметры, пишет агентство городских новостей «Москва».

14 апреля сообщалось, что эксперты Роскачества провели исследование консервированной кукурузы. Во всех представленных образцах не было обнаружено даже следов пестицидов — это говорит о том, что производители добросовестно относятся к соблюдению норм выращивания и хранения сырья.