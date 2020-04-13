Роскачество протестировало туалетную бумагу семи торговых марок, в одном из образцов были найдены энтеробактерии. Результаты исследования опубликованы в понедельник, 13 апреля, на сайте организации.

Специалисты оценили качество следующих экземпляров: «Чистый дом», «Лилия», Familia, Kleenex, Pero, Papia , Zewa Deluxe. Именно последние два образца, по мнению специалистов, подтвердили свое высокое качество.

В аутсайдерах оказались Familia и «Лилия». Показатели комфортности первой модели ухудшились по сравнению с предыдущими испытаниями. В частности, степень мягкости бумаги не соответствовала опережающему стандарту.

В свою очередь, «Лилия» обладает несколькими недостатками: на маркировке не указана длина рулона, бумага не соответствуют требованиям комфортности Роскачества и скорости растворения в воде.

Кроме того, специалисты обнаружили в этом образце энтеробактерии, что считается нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

«Обнаруженные энтеробактерии — это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Потребителям следует иметь в виду, что сам факт наличия энтеробактерий в бумажной продукции подобного рода — не сигнал бедствия. Важнее другое: какое количество этих бактерий и их патогенность», — отметил химик-технолог целлюлозно бумажной-промышленности Александр Каган.

В конце 2018 года Роскачество уже проверяло туалетную бумагу, представленную на полках российских магазинов. Специалисты опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка и выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага.