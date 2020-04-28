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Бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка эксперты не обнаружили.

При проверке качества нескольких торговых марок картофельных и свекольных чипсов были выявлены потенциально опасные вещества, такие как кадмий и мышьяк. Об этом говорится в заявлении Роскачества.

Уточняется, что по 54 показателям качества и безопасности испытание прошли чипсы 16 торговых марок.

«Кадмий выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре эксперты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке, показала избыточное количество только в одном продукте», — отмечают эксперты.

Однако ни в одном из образцов эксперты не выявили бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесени.

Всего чипсы были проверены на содержание 420 видов пестицидов.

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