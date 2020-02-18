Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках. Результаты опубликованы в отчете, который есть в распоряжении «Известий».

Эксперты взяли для исследования тушенку стоимостью от 82,9 рубля до 306,09 рубля за банку. В товаре проверялись качество мяса, соотношение начинки и бульона, а также вкус, цвет, запах и консистенция консервов, всего более 130 показателей.

Ни в одном из представленных образцов специалисты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов, микробиологические показатели были в норме.

Однако в ряде консервов были найдены следы антибиотиков. В частности, в продукте от «Батькин резерв» следовое количество лекарственных препаратов многократно превышало обычное. Тушенка от «Бурятмяспром», «Великолукский мясокомбинат», «Елинский», «Курганский стандарт», ОВА, «Рузком» и «Только мясо здесь» почти на 50% состоит из бульона.

При этом образец от «Только мясо здесь» оказался единственным, к вкусу, цвету, запаху и консистенции которого у экспертов не возникло нареканий. В тушеном мясе «Великолукский мясокомбинат», «ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Курганский стандарт» и ОВА привкус был вяжущим, привкус и запах пищевых добавок обнаружен в говядине «Главпродукт», не выражен аромат пряностей в образцах от «Барс», «Рузком», «Русский изыскЪ», «Семейный секрет» и «Экспедиция», посторонние запах и привкус зафиксированы в продуктах «Елинский», ОМКК, «Батькин резерв» и «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»).

Продукт от «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»), «Елинский», «Курганский стандарт» и «Семейный секрет» полностью состоит из кусочков менее 30 г, что по ГОСТу не допустимо.

В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади.

По результатам исследования, из 23 марок эксперты признали безопасными пять: «Микоян» и «Честный продукт», ГРОДФУД и СОВОК, а также «Барс». При этом специалисты отметили, что «ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу».

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