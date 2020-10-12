Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль в беседе с «Комсомольской правдой» высказался о ситуации с коронавирусом в России.

Специалист обратил внимание на рост числа инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19.

«Это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной», — считает Рошаль.

Доктор признался, что у него вызывает недоумение поведение некоторых россиян во время пандемии.

«Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже», — отметил он.

Рошаль также подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

«Наверное, это особенность нашего народа российского — «свобода мысли». Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне это нипочем!

При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих», — заключил доктор.

За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости.

Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.