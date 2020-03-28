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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с RT высказал мнение, что ситуация с распространением коронавируса в России может улучшиться через два-три месяца.

Свое мнение он основывает на опыте других пандемий, которые были серьезнее ситуации коронавирусной инфекции COVID-19. Врач также не считает, что те люди, которые приехали из других стран, существенно повлияли на ситуацию. Рошаль также подчеркнул, что почти 80 процентов форм заболевания — легкие.

«Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу», — подытожил врач.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

В России общее число случаев коронавируса достигло 1264 (817 из них — в Москве), 49 человек выздоровели, четверо умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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