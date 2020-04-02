Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.

«Я обращаюсь сегодня к сообществу предпринимателей: повернитесь, пожалуйста, лицом — те, кто может», — заявил он 2 апреля в интервью телеканалу «Россия-24».

Рошаль привел в пример организацию по пошиву матрасов в городе Ковров Владимирской области, которая перестроила свое производство на выпуск защитных масок и костюмов для медиков.

Кроме того, он выразил обеспокоенность возможными финансовыми трудностями, с которыми могут столкнуться медицинские учреждения из-за ограничений на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

В конце марта волонтеры ОНФ начали доставлять продукты пенсионерам на дом. Штабы созданы для помощи тем, кто находится на вынужденной самоизоляции.

31 марта в оперштабе Москвы заявили, что медработники столичной скорой помощи имеют достаточный запас средств индивидуальной защиты.

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