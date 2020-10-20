Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил в Twitter, что не собирается судиться со сторонником Навального Владимиром Миловым, сравнившим его с фашистским врачом «доктором Менгеле». Медик подчеркнул, что оставит поступок оппозиционера на его совести.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Леонид Рошаль предложил создать российско-немецкую группу для выяснения причин состояния предположительно отравленного Алексея Навального. Жена политика Юлия Навальная выступила против и обвинила врача в том, что он выступает как голос государства и хочет выслужиться. Рошаль назвал ее заявление некорректным и пожелал Навальному выздоровления.

Владимир Милов сделала ретвит ответа врача и подписал его словами «доктор Менгеле». Йозеф Менгеле — фашистский врач, который проводил медицинские опыты на узниках концентрационного лагеря Освенцим во время Второй мировой войны.

Я благодарю Евгения Викторовича Пригожина за желание помочь мне в суде в иске к Навальному.Я уже писал и повторяю,что считаю ниже своего достоинства судиться со всеми, кто оскорбил меня.В суды не подавал и подавать не буду.Пусть это останется на их совести и пусть Бог простит их. — Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal) October 19, 2020

На поступок Милова отреагировал предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен предложил Рошалю помощь своих юристов в возможном судебном процессе против «навальнят».