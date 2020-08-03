Как считает известный детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса нового типа, вызывает ощущение репетиции биологической войны.

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Врач напомнил, что не все страны оказались готовы к борьбе с инфекцией такого масштаба. По его словам, «вирус не знает границ», а масштабы эпидемии предугадать невозможно.

— Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог, — отметил Рошаль.

По его мнению, произошла проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты стран. Так, в СССР структура биозащиты была выстроена на высшем уровне. По этой же модели строилась и китайская система.

— А мы эту систему частично потеряли, — посетовал он.

В России за время пандемии выявили около 850 000 случаев COVID-19, более 14 000 человек умерли.

По информации Минздрава, главные симптомы коронавируса, — высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Возможны тошнота, рвота и диарея.

Как недавно выяснили американские ученые, главными переносчиками коронавируса являются дети до пяти лет.

Как сообщалось ранее, международная группа ученых выяснила, почему при COVID-19 пропадает обоняние.