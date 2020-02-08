Президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Рошаль заявил, что процент врачебных ошибок в России составляет 0,8% от общего числа пациентов, комментируя слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что непрофессинализм врачей приводит к осложнениям у более чем 70 тыс. пациентов.

Он отметил, что цифра в 70 тыс. включает и различные не смертельные осложнения.

«Они составляют только 0,8% от всех больных, госпитализированных в стационары страны», — цитирует РИА Новости Рошаля.

Хирург добавил, что статистику следует улучшать и скрывать её не стоит.

Ранее Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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