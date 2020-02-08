Процент врачебных ошибок в России составляет 0,8% от общего числа пациентов, однако необходимо и дальше работать над снижением этого показателя, заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Таким образом врач прокомментировал слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что непрофессионализм и ошибки некоторых врачей приводят к тяжелым осложнениям более чем у 70 тыс. пациентов.

Рошаль отметил, что, хотя в РФ общий показатель составляет 0,8%, тогда как в Европе, например, 10%, а в США за год из-за ошибок врачей гибнет до 100 тыс. человек, для каждого пострадавшего важен именно его случай.

«Речь идет не о 70 тыс. погибших. Эта цифра включает и различные не смертельные осложнения, которые могут возникать в процессе диагностики и лечения больных. Несмотря на то что они составляют только 0,8% от всех больных, госпитализированных в стационары страны. <…> Думаю, что нам нужно улучшать статистику осложнений. Их не нужно скрывать», — цитирует Рошаля «РИА Новости».

По его словам, без подробного анализа ошибок и осложнений улучшать результаты лечения невозможно. Поэтому Национальная медицинская палата поддерживает Мурашко в приоритете сделать безопасность медицинской помощи ключевым звеном.

Ранее 8 февраля глава Минздрава также отметил, что российские врачи испытывают трудности в коммуникации с пациентами из-за неспособности к эмпатии.