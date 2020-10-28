Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил необходимость масочного режима.

«За одну секунду это эффект не даст. Но я другого метода профилактики COVID, кроме дисциплины, прямо сейчас не знаю», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, маски придётся носить столько, сколько нужно.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками на фоне пандемии.