Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог минздрава Московской области Леонид Рошаль.

Также необходимо следить за сбалансированностью питания и употреблять витамины, цитирует его ТАСС.

В период восстановления важно избегать контактов в людьми, имеющими инфекционную патологию, в том числе респираторные заболевания, подчеркнул Рошаль.

29 марта Рошаль рассказал, что результаты вакцинации от коронавируса появятся минимум через год после создания препарата, а возможно и позже. Поскольку «остановить всю страну» на столь длительный период нельзя, нужно «спокойно пройти по острию ножа».