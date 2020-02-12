Сотрудники Росгвардии выявили более 250 тысяч нарушений правил оборота оружия в 2019 году. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 12 февраля.

Кроме того, аннулировано почти 50 тысяч лицензий и разрешений на гражданское оружие.

«За истекший период (2019 год — Ред.) сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено 3,7 млн. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 250,9 тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечено 250,9 тыс. нарушителей. Аннулировано 49,9 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в подразделения Росгвардии поступило более 2,4 млн заявлений на предоставление госуслуг в области оборота оружия, частной и охранной деятельности.

12 февраля отмечается 51-я годовщина со дня образования подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии РФ.

В январе сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими изъяли 151 единицу огнестрельного оружия во время целевого рейда в Якутии.