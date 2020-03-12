Руководство Росгвардии из-за коронавируса отменило праздничный концерт, посвященный Дню Росгвардии, который должен был состояться 27 марта в Кремле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с рекомендациями оперативного штаба при правительстве РФ по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ руководство Росгвардии приняло решение об отмене праздничного концерта, посвященного Дню Росгвардии. Данное мероприятие было запланировано на 27 марта в Государственном Кремлевском дворце с участием известных артистов эстрады для сотрудников и военнослужащих Росгвардии, членов их семей, а также ветеранов подразделений и служб ведомства», — сказал собеседник агентства.