Руководство Росгвардии и МВД провели необходимую работу с сотрудниками, которые превышали полномочия во время акций протеста в июле-августе 2019 года в Москве. Об этом 17 февраля в интервью ТАСС заявил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», — сказал он.

Бондарев добавил, что действия правоохранителей во время митинга была «адекватны тем мероприятиям, которые там проводились» и угрозам на них. Однако не все их действия на 100% «были квалифицированы как прекращение беспорядков».

Летом в Москве прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов. В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.