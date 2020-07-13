Росгвардия взяла под охрану энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 в преддверии начала загрузки ядерного топлива в его реактор, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.

Начало загрузки ядерного топлива в реактор намечено на середину июля, отмечается в сообщении. Это будет стартом так называемого этапа физического пуска энергоблока. Затем последуют начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в реакторе — собственно физический пуск, потом энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока. Ввод энергоблока №2 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.

Ленинградская АЭС является и крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.