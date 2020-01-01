В ночь на 2 января в Москве похолодает до -5 градусов. Об этом рассказали в Росгидромете в среду, 1 января.

В Подмосковье столбики термометров опустятся до -7 градусов. За ночь образуется снежный покров до 1 см, передает ТАСС.

При этом ранее в декабре в Гидрометцентре России пообещали потепление в период со 2 по 4 января.

Также в Росгидромете рассказали, что в новогоднюю ночь температура в Москве колебалась от 0 до +1,7 градуса, а по области — от -2 до +1 градуса.

Жители столицы не в первый раз встречают Новый год при плюсовой температуре — так было в 1976, 1981, 1982, 1995 и 2017 годах, а днем 31 декабря 1994 года шел дождь.

Ранее в Гидрометцентре пообещали заметный снежный покров в Москве в середине января. Однако в целом в этом месяце по стране ожидается «теплая аномалия», температура ниже климатической нормы прогнозируется только в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.