Территория России во второй половине XXI века «приговорена» к климатическим катаклизмам в виде жары и наводнений. Такое мнение выразил директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов в четверг, 16 января.

«То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий <…> На этих картинках, геофизическое содержание которых я не комментирую, показаны некие изменения климата на территории нашей страны», — приводит слова Катцова «РИА Новости».

Директор лаборатории Росгидромета пояснил, что в России ожидаются волны жары, наводнения, к которым стоит подготовиться заранее.

Ранее 15 января в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA заявили, что 2019 год стал самым теплым годом на планете за все 140 лет наблюдений за погодой.